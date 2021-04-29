اليوم السابع
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المترو: توفير الكمامات بشبابيك الحجز لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 02:00 م
المترو: توفير الكمامات بشبابيك الحجز لمواجهة انتشار فيروس كورونا ارتداء الكمامة فى المترو
كتب رضا حبيشى

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أكدت الشركة المصرية لمترو الأنفاق استمرارها فى منع دخول المحطات بدون ارتداء الكمامات للوقاية ضد كورونا، مع توقيع غرامات فورية على المخالفين، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ 50 جنيه.
 
وأشارت شركة المترو إلى توفيرها كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.

المترو

مترو الانفاق

كورونا

تعقيم المترو

اخبار عاجلة

الكمامة فى المترو

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