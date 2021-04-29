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القوى العاملة تعلن تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.. الأسماء

الخميس، 29 أبريل 2021 09:42 ص
القوى العاملة تعلن تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.. الأسماء علم الأردن
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 675 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 
 
وقال الوزير، فى بيان،: إن المستحقات بلغت   727 ألفاً و 503 دولارات، أى ما يعادل 11 مليونا و385 ألفاً و430 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 
وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 

القوى العاملة

المصريين بالخارج

الضمان الاجتماعي بالأردن

السفارة المصرية بعمان

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