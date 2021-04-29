القومى للمرأة ببنى سويف: حملات طرق الأبواب وصلت لـ 297 ألف مواطن

بنى سويف : هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع" إن حملة طرق الأبواب الخاصة بمبادرة إحميها من الختان إستفاد منها أكثر من 150580مستفيده مشيرة إلى أن حمله 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة إستفاد منها أكثر من 147173مستفيده بإجمالى 297 الف 753 .

وأضافت نرمين محمود أن فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى نظم 6 من الدورات التدريبية التى تستهدف رفع مهارات السيدات فى مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة بالتوازى فى القرى بمركز اهناسيا بإجمالى 120 متدربه.