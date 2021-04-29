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القابضة للمياه: استمرار العمل بنظام الورديات خلال أعياد العمال وشم النسيم

الخميس، 29 أبريل 2021 11:11 ص
القابضة للمياه: استمرار العمل بنظام الورديات خلال أعياد العمال وشم النسيم شم النسيم - ارشيفيه
كتب أحمد حسن

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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم.
 
وأكد، علي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار إلي ضرورة التنسيق بين إدارات الطوارئ والأزمات في الشركات التابعة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة القابضة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
 
وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
 
 

وزاره الاسكان

شركات المياه

عيد العمال

شم النسيم

العطلات الرسميه

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