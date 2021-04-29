الفريق محمد فريد يتفقد الحالة الأمنية ويلتقى رجال القوات المسلحة بشمال سيناء

كتب زكى القاضى

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

حيث تفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية ، وإستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على حالة الإستقرار التى أدت إلى عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بمعظم مدن وقرى شمال سيناء بدرجة كبيرة.

كما عقد لقاء مع مقاتلى القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى إستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن ، وقدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأدار حواراً مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته فى قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن ، كما قام بتكريم المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء مهامهم لدعم جهود الأمن والإستقرار بشمال سيناء.

كما قام بجولة تفقدية تضمنت المرور على مدينة رفح الجديدة التى تم إنشائها بأحدث النظم المعمارية لتكون مجتمع سكنى عمرانى متكامل الخدمات والمرافق ، وقام بزيارة رئاسة مجلس مدينة الشيخ زويد وإلتقى ببعض الأهالى والمواطنين فى شوارع مدينة الشيخ زويد الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، والمرور على مستشفى العريش للقوات المسلحة لمتابعة مراحل إنشاء وتطوير مركز علاج الأورام بالمستشفى الذى أنشئ بأحدث النظم العالمية ليقدم خدمة طبية متميزة لأهالى مدن وقرى شمال سيناء.

حضر الجولة التفقدية قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.