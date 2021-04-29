اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 01:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العناية الإلهية تنقذ سائقا تعطلت سيارته على شريط السكة الحديد بالأقصر.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 11:43 م
العناية الإلهية تنقذ سائقا تعطلت سيارته على شريط السكة الحديد بالأقصر.. فيديو موقع الحادث
الأقصر أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة الأقصر والتى شهدت إنقاذ العناية الإلهية لسائق تعطلت سيارته النقل على شريط السكك الحديدية.

وأنقذت العناية الإلهية سيارة نقل قبل دهسها من قبل أحد القطارات، بمزلقان نجع بدران المغلق بالأقصر حيث تعطلت سيارة نقل أثناء عبورها من أحد المزلقانات غير القانونية وتصادف وقتها مرور أحد القطارات.

وتمكن سائق السيارة من الخروج بسيارته من على شريط السكك الحديدية قبيل وصول القطار ولم تشهد حركة القطارات أى تعطل وهناك انتظام لحركة القطارات.


قطار

الأقصر

السكة الحديد

اخبار الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقل النواب: توطين صناعة القطارات يحول مصر لمركز إقليمى للصناعات الثقيلة

الخميس، 29 أبريل 2021 11:00 م

السكة الحديد تعتذر عن تسيير 3 قطارات بخطوط بديلة بسبب إصلاح القضبان

الخميس، 29 أبريل 2021 10:52 ص

توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائية

الخميس، 29 أبريل 2021 10:18 ص

وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو

الخميس، 29 أبريل 2021 10:13 ص

قائمة ومواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 29 أبريل 2021 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة