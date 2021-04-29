العناية الإلهية تنقذ سائقا تعطلت سيارته على شريط السكة الحديد بالأقصر.. فيديو

الأقصر أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محافظة الأقصر والتى شهدت إنقاذ العناية الإلهية لسائق تعطلت سيارته النقل على شريط السكك الحديدية.

وأنقذت العناية الإلهية سيارة نقل قبل دهسها من قبل أحد القطارات، بمزلقان نجع بدران المغلق بالأقصر حيث تعطلت سيارة نقل أثناء عبورها من أحد المزلقانات غير القانونية وتصادف وقتها مرور أحد القطارات.

وتمكن سائق السيارة من الخروج بسيارته من على شريط السكك الحديدية قبيل وصول القطار ولم تشهد حركة القطارات أى تعطل وهناك انتظام لحركة القطارات.