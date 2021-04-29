"العمل الأمريكية": انخفاض طلبات الحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ الإغلاق

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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض الطلبات الجديدة المُقدمة للحصول على تأمين ضد البطالة بمقدار 39,000 طلبا لتصل إلى 547,000 طلبا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وزادت 12.3 في المائة، على أساس سنوي، لتظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وقفز متوسط أسعار المنازل 17.2 في المائة عنه قبل عام إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 329 ألفا و100 دولار في آذار (مارس).

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.07 مليون في (مارس)، بارتفاع 3.9 في المائة، عن (فبراير) ونزل المعروض 28.2 في المائة، عنه قبل عام.



وضمن جهود إنعاش الاقتصاد وتجاوز التداعيات التي سببتها الجائحة، كان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروعا طموحا لتحديث البنى التحتية الأمريكية بتريليوني دولار، وهو يعتمد على الأثرياء للتمويل.



ووفقا لـ"الفرنسية" يعول بايدن على زيادة الضرائب على الشركات العملاقة مثل "أمازون" التي تستفيد من نسب متدنية جدا وتتمكن أحيانا من الإفلات كليا من بعض الضرائب.