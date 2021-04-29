العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تفعيل الحوار الوطني والتعاون المشترك

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت استمرار التعاون المشترك ضرورة تفعيل الحوار الوطني كونه يمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الجميع.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية-، أن "الأعرجي، استقبل اليوم بمكتبه سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت، حيث استعرض الجانبان عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق واستمرار التعاون المشترك بين العراق والبعثة، فيما يخص الدعم المقدم للعراق في المجالات الإنسانية، كما جرى بحث أهمية استكمال عودة جميع النازحين.

وأكد الأعرجي -وفقا للبيان- أن الحكومة العراقية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العراق بحاجة إلى دعم الدول الصديقة والمحبة للسلام، من أجل تعزيز أمنه واستقراره، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الاستقرار.