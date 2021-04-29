العثور على جثة طفلة رضيعة بطنطا والأمن يكثف جهوده لكشف غموض الواقعة

الغربية فريق المحافظات

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة بجوار سيارة بشارع على مبارك أول طنطا.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد زكريا حجازي مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة رضيعة ملقاة بجوار سيارة ملاكى.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلة جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث قسم أول طنطا، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية من قام بإلقاء جثة الطفلة.