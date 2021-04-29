السيطرة على حريق فى مخزن كراتين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، من السيطرة على حريق هائل، نشب فى مخزن كراتين بقرية بنى صالح التابعة لمركز الفشن.

كان اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارا من العميد محمود مهنى مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد باندلاع حريق بأحد مخازن الكراتين بقرية بنى صالح.

وعلى الفور قام مأمور مركز الفشن باستدعاء سيارات الإطفاء التابعة لمركز الفشن، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.