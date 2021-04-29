السيطرة على حريق بإحدى شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.. صور

تلقي اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، باندلاع حريق في إحدى شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وعلي الفور، توجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق واخمادها تماماً، مع وجود تلفيات في الطابق الرابع للمصنع دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث.