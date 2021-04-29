اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 08:37 م
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السيطرة على حريق بإحدى شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 05:01 م
السيطرة على حريق بإحدى شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.. صور جانب من آثار الحريق
بورسعيد - محمد عزام

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

تلقي اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، باندلاع حريق في إحدى شركات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
 
وعلي الفور، توجه رجال الإطفاء، برئاسة المقدم هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق واخمادها تماماً، مع وجود تلفيات في الطابق الرابع للمصنع دون وقوع إصابات.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث.
 
آثار الحريق بالمصنع
آثار الحريق بالمصنع
 
آثار الحريق
آثار الحريق
 
جانب من آثار الحريق
جانب من آثار الحريق

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