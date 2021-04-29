وأكد مصدر بالخارجية الروسية اليوم الخميس، لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن موسكو ستقوم بالرد على ذلك، دون توضيح أى تفاصيل.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف عن عزم بلاده الرد على تصرفات بلغاريا غير المقبولة والاستفزازية، مؤكدا أن اتهامات صوفيا بحق موسكو لا أساس لها وبدون أدلة.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم : " أولاً ، هناك إجراءات جوابية من قبلنا، وأنتم ترون أن روسيا ترد، وروسيا سترد".

وأضاف:" أن موسكو لن تترك مثل هذه الخطوات الاستفزازية غير المقبولة على الإطلاق والاتهامات التى لا أساس لها ولا أدلة بدون رد"، مشددا على أن أى ردود تقوم بها روسيا سوف تنفذ وفقا لمصالحها الخاصة.