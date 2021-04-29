وأصدرت الخارجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، تنبيه السفر من المستوى 4، وهو أعلى مستوى يمكن أن تصدره الوزارة.



وأطلقت سفارة الولايات المتحدة في الهند ناقوس الخطر بشأن توفر الرعاية الطبية وضغطت على الأمريكيين للاستفادة من الرحلات اليومية المتاحة خارج الهند مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.

وجاء في التنبيه: "أصبح الوصول إلى جميع أنواع الرعاية الطبية محدودًا للغاية في الهند بسبب الارتفاع المفاجئ في حالات كوفيد-19. يجب على مواطني الولايات المتحدة الذين يرغبون في مغادرة الهند الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة الآن".



وقالت السفارة الأمريكية إن الرحلات المباشرة بين الهند والولايات المتحدة تقدم يوميًا، مع خيارات رحلات إضافية متاحة للمواطنين الأمريكيين عبر النقل في باريس وفرانكفورت.



وأضافت أن وزارة الخارجية تدرس ما إذا كانت ستسمح بالمغادرة للموظفين في سفارة الولايات المتحدة في نيودلهي وقنصلياتها. ومن المتوقع صدور قرار خلال الأيام الثلاثين القادمة.



وتابعت: "قلوبنا مع شعب الهند وهم يتنقلون في هذه الموجة التالية من حالات كوفيد-19".



ويأتي تحذير السفر في الوقت الذي تواجه فيه الهند واحدة من أسوأ موجات الإصابات بفيروس كورونا التي شهدها العالم منذ بداية الوباء العام الماضي.



وحطمت الهند رقما قياسيا عالميا يوم الأربعاء مع تسجيل 362757 حالة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى أكثر من 17.9 مليون. وتوفي ما يقرب من 3300 مصاب يوم الأربعاء.