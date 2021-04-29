التحقيقات: لص "الموتوسيكلات" بمصر القديمة ينفذ جرائمه بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهم بسرقة الدرجات النارية بمنطقة مصر القديمة، له معلومات جنائية وينفذ جرائمه بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الدراجات النارية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على أحد الأشخاص بمنطقة مصر القديمة لقيامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وبحوزته آلة حادة "مقص معدنى" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك أحد الأشخاص بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وذلك حال توقفها بدائرة القسم.

كما ضبط بحوزته دراجة نارية وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط). وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية الثانية المضبوطة بحوزته أقر بسرقتها بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليه الأول تعرف على الدراجة، واتهمه بالشروع فى سرقتها، وجارى استدعاء المجنى عليه الثانى.