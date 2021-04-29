التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالصحة من تهمة صرف حافز 300%؜ لأطباء بالمخالفة

كتب أحمد عبد الهادى – سليم على

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة بقنا سابقًا، ومدير إدارة الشئون المالية، من تهم التأشير علي جواز صرف حافز 300%؜ للأطباء المعاد توزيعهم بالمستشفي الجامعي بالمخالفة للوائح، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين المساس بحق من حقوق الدولة المالية، بأن أشرا على خطاب الإدارة الصحية بقنا رقم 412 المحرر عام 2012 بجواز صرف حافز 300% المقرر بالقرار الوزاري رقم 700لسنة2011 للأطباء المعاد توزيع تكليفهم بالمستشفى الجامعي بقنا بالمخالفة للمنشور الدوري رقم 20لسنة2011 مما أدى إلى صرف هذا الحافز لهم خلال الفترة من إبريل حتى مايو2013 بإجمالي مبلغ (224987.2 جنيها) بالمخالفة للتعليمات.

بداية الواقعة بورود بلاغ للنيابة الإدارية لمديرية الصحة بقنا بشأن ما تضمنته شكوى طبيب بالإدارة الصحية بنجع حمادي، تضرره من المختصين بمديرية الصحة بقنا لخصمهم الحافز المقرر بالقرار رقم 700لسنة2011 من مستحقاته حال إعادة توزيع تكليفه على المستشفى الجامعي بقنا على الرغم من صرف ذات الحافز لأقرانه من الأطباء بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت المحكمة، أن الأوراق والتحقيقات ثبتت عدم ود إهمال أي من المحالين في أداء الأعمال المنوطة بكل منهما، ولم يخالفا تعليمات محددة في ضوء تضاربها على نحو يناهض اعتبارها سندا لقول بمخالفة المحالَين أي منها، وثبوت سلوكهما درب طلب الإفادة من السلطات المختصة وفقا للتراتبية الإدارية عن الواجب اتباعه في شان تلك الطائفة من الأطباء، فضلا عن ثبوت تدارك السلطة المختصة أمرها وشروعها في استرداد ما صُرِف للأطباء ممن قدرت أنهم تقاضوا مستحقاتهم من الإدارة محل عمل المحالَين دون وجه حق، فلم يكن خطأ أي منهما قائما حسبما نضحت الأوراق، كما لم تترتب أي أضرار مالية بجهة عملهما يجوز القول بتسببهما وحدهما فيها، فيضحى القول بثبوت ما هو منسوب للمحالَين مجافيا ما نطقت به الأوراق، فتبرأ ساحتهما منه، وهو ما تقضي به المحكمة.