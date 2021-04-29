اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: 203 مليارات جنيه زيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية بالنبوك

الخميس، 29 أبريل 2021 02:50 م
البنك المركزى: 203 مليارات جنيه زيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية بالنبوك البنك المركزي المصري
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 203.10 مليار جنيه منها 104 مليار جنيه خلال مارس الماضي وحده لتصل إلى 3.87 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
 
وذكر البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ودائع القطاع العائلي ارتفعت بقيمة 168.20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 3.089 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.921 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبنمو بلغ 5.75% مستحوذة على نسبة 79.96% من إجمالي الودائع.
 
وأوضح أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك ارتفع بنهاية مارس2021 إلى ما يعادل 644.408 مليار جنيه، مقابل ما يعادل نحو 644.428 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.
 
وأشار تقرير البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 276.436 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2021.

البنك المركزي المصري

ودائع البنوك

العملة المحلية

العملات الأجنبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة