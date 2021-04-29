وذكرت وكالة الأنباء الايطالية "اكى" أن عدة دول فى الاتحاد تشارك في تقديم الحزمة الجديدة من المساعدات منها ايطاليا وفرنسا وفنلندا والنمسا، حيث تقدم ايطاليا محطة لتوليد الأوكسجين و20 جهاز تهوية، فيما ستقدم فرنسا 8 مولدات أوكسجين يمكن لكل منها أن تجعل أي مشفى في الهند مستقلا لمدة 10 سنوات، فيما تتمثل باقى المساعدات في أدوية مضادة للفيروسات ومكثفات أوكسجين واسطوانات أوكسجين.

ويتمثل دور المفوضية الأوروبية في هذا الإطار بتنسيق المساعدات وتمويل نقلها وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة.

وكانت الهند قد فعلت آلية الحماية المدنية للحصول على مساعدات دولية لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الناس في البلاد.

