وذكر الجهاز -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس، أن زعيم الجماعة إيجور كراسنوف كان ينسق نشاط هذه الجماعة فى الأراضى الروسية من داخل أوكرانيا، وتم تجنيد الأعضاء الجدد للجماعة بشكل تدريجى.

وفى البداية اقترح كراسنوف عليهم كتابة نقوش متطرفة على جدران المبانى، ثم ضرب شخص متشرد أو ممثلا من الثقافات الفرعية الشبابية. ثم كان من الضرورى القيام بهجوم على مواطنين وهجوم مسلح على أفراد من الشرطة وإحراق أو تفجير مبان حكومية.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال 16 عضوا فى الجماعة المتطرفة للشباب الأوكرانى (أم. كا. أو) فى مدن إيركوتسك وكراسنودار وساراتوف وتامبوف وتيومين وتشيتا وأنابا بإقليم كراسنودار وبوشينو بمقاطعة موسكو وبيريسلافل زاليسكى بمقاطعة ياروسلافل، متطورطين فى ارتكاب جرائم جنائية ودعاية متطرفة والتحضير لتفجير مبان حكومية والقيام بهجمات مسلحة على المواطنين.

وأشار إلى أنه أثناء التفتيش فى منازل المعتقلين مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والرموز المتطرفة والوثائق التى تضم المعلومات حول الجرائم الإرهابية والمتطرفة المرتكبة والتى من المخطط ارتكابها، وكذلك التقارير المصورة حول أعمال العنف السابقة التى كانوا يرسلونها لزعيم الجماعة.