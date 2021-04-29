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الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى للمرضى بالمستشفيات

الخميس، 29 أبريل 2021 11:37 ص
الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى للمرضى بالمستشفيات الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضى

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أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى، لمواطنتين محجوزتين بالمستشفى بمحافظتى القاهرة وكفرالشيخ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقتى الرقم القومى الخاصة بهما وتسليمهما لهما.

 

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر فرع القطاع بمحافظة كفرالشيخ لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

 

 

 

 


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