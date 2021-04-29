استثناء ذوى الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، خلال مجلس الجامعة رقم 195، عن استثناء ذوى الإعاقة البصرية من شرط الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمى للفئات المستهدفة منها، على أن تتولى الجامعة مسئولية تحديد نسبة الإعاقة ومدى استحقاقها للإعفاء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القرار جاء بناء على الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تعتبر شهادة أساسيات التحول الرقمى شرط لمنح طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى اعتبارها أحد الدورات المطلوبة لترقية أعضاء هيئة التدريس للدرجة الأعلى.

وأكد الدكتور منصور حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجههم أثناء مسيرتهم العلمية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على تحسين سير العملية التعيلمية.

كما وافق مجلس جامعة بنى سويف على تنظيم قافلة طبية تنموية شاملة لجميع التخصصات بمشاركة كليات الجامعة مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة لحرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية لخدمة المجتمع السويفى وانطلاقا من مبدأ المشاركة المجتمعية باعتبار الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكتطبيق عملى لما يدرسه الطلاب من مناهج فى كليات الطب والتمريض وغيرها من الكليات الطبية المنوطة بالاهتمام بصحة المواطن.