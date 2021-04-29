اختبار يكشف سلس البول ويقيم وظائف المثانة.. تعرف عليه

كتبت فاطمة خليل

اختبارات ديناميكية البول لسلس البول هي اختبارات يتم إجراؤها لتقييم وظيفة المثانة وكفاءتها، وتختلف الاختبارات الفعلية التى يتم إجراؤها من شخص لآخر، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبارات ديناميكية البول واستخداماته، وفقاً لموقع "healthlinkbc".

بعض اختبارات ديناميكا البول بسيطة نسبيًا ويمكن إجراؤها فى عيادة الطبيب، بينما تتطلب الاختبارات الأخرى أدوات مكلفة ومعقدة لقياس مقدار الضغط الذى تتعرض له المثانة والإحليل.

لإجراء اختبار ديناميكي البول الأساسي:

سيُطلب منك إجراء الاختبار مع امتلاء المثانة.

أثناء التبول في وعاء، يتم قياس حجم البول ومعدل إفراغ المثانة.

يتم بعد ذلك إدخال قسطرة في المثانة من خلال مجرى البول، ويتم قياس حجم أي بول متبقي في المثانة، قد تمتلئ المثانة بالماء من خلال القسطرة حتى تشعر بالرغبة الأولى في التبول، يتم قياس كمية الماء في المثانة في هذه المرحلة ثم يمكن إضافة المزيد من الماء أثناء مقاومة التبول حتى يحدث التبول اللاإرادي.

يستخدم الاختبار الأكثر تعقيدًا أقطابًا كهربائية موضوعة فى المستقيم لقياس النشاط الكهربائى للعضلات أثناء امتلاء المثانة، ولا يتم إجراء هذا الاختبار بشكل شائع.

لماذا يطلب الطبيب اختبار ديناميكا البول

يمكن إجراء اختبار ديناميكا البول فى الحالات التالية:

- لديك إفراز معتدل إلى شديد لا إرادى للبول.

- لا تحدد الاختبارات الأخرى سبب سلس البول.

- يشتبه طبيبك فى وجود أكثر من سبب لسلس البول لديك.

- إجراء عملية جراحية.

نتائج الاختبار

النتائج الطبيعية تعني أن كمية السوائل المتبقية في المثانة بعد التبول، عندما تشعر بالحاجة إلى التبول، وعندما لا تتمكن من كبح البول، تقع ضمن النطاق الطبيعى.

النتائج غير الطبيعية

يمكن أن يسببها واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

- تبقى أكثر من كمية السوائل الطبيعية في المثانة بعد التبول يشير إلى انسداد جزئي لتدفق البول من المثانة أو أن عضلة المثانة لا تتقلص بشكل صحيح لإجبار البول على الخروج (سلس البول الزائد).

- احتواء المثانة على سوائل أقل أو سوائل أكثر مما يعتبر طبيعيًا عند الشعور بالرغبة الأولى في التبول.

- عدم القدرة على الاحتفاظ بالبول عندما تحتوى المثانة على كمية أقل من السوائل الطبيعية لمعظم الناس.