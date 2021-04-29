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إنشاء 10 آلاف فصل دراسى فى قرى "حياة كريمة" بـ4.4 مليار جنيه

الخميس، 29 أبريل 2021 04:30 ص
إنشاء 10 آلاف فصل دراسى فى قرى "حياة كريمة" بـ4.4 مليار جنيه حياة كريمة - أرشيفية
كتبت إيمان علي

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تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتضم المرحلة الثانية العمل فى 51 مركزا إداريا، بنحو 1443 قرية، موزعين على 20 محافظة.

ويأتى تطوير القطاع التعليمى، من ضمن المستهدفات الرئيسية لمبادرة تطوير القرى "حياة كريمة"، وتستهدف الخطة المدرجة العمل على تقليل الكثافة الطلابية والعمل على إتاحة الخدمات التعليمية فى المناطق المحرومة، وتصل مخصصات "حياة كريمة في خطة عام 2022/21 لتبلغ 200 مليار جنيه منها 4,4 مليار جنيه للتعليم، لتتمثل في إنشاء 10828 فصلا دراسيا، وحسب المعلن من الحكومة فى خطة التنمية المستدامة المستهدفة للعام المالى الجديد، سيتم إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة، هذا بجانب النظر للمشروعات الخاصة بفصول التعليم المتنقلة.

وحسب تأكيد وزارة التنمية المحلية، فإن مشروعات التعليم تحتل الصدارة فى إجمالى المشروعات التى دخلت حيز التنفيذ (387 مشروعا جارى منها 189 مشروعا جديدا و198 مشروع استكمال)، وتضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 628 مشروعا من الخطة الاستثمارية، جاء فيها لصالح القطاع التعليمى، إنشاء 1534 فصلا تعليميا جديدا يستوعب 44 ألف تلميذ .

وتستهدف المبادرة، 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر، وقد تَمَّ وَضْعُ ضَوَابِط ومُحدّدات لِاخْتِيَار الْقُرَى الَّتِي تَغَطِّيهَا المُبادرة، وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط الْقَائِمِ على الْأَدِلَّةِ، وَذَلِك بِالِاعْتِمَادِ على قَوَاعِدِ الْبَيَانَات الـمتوافرة فِي الدَّوْلَةِ مِنْ خِلَالِ الْجِهَاز المركزي للتعبئة الْعَامَّة وَالْإِحْصَاء مِنْ بَحْثِ الدَّخَل وَالْإِنْفَاق وَالِاسْتِهْلَاك، والتِعداد الاقْتِصَادِيّ 2017/ 2018، والـمسح الشَّامِل لِخَصَائِص الـمُجتمع الـمحلى 2020، وَاَلَّذِي يُقَدِّم وصفًا شاملًا للخصائص الاقْتِصَادِيَّة والاجْتِماعِيَّة والبيئية لِكُلّ قَرْيَة، وَحَالَة كَافَّة الْخِدْمَات الـمُتَوفِّرة بِهَا مثل الخصائص الاقتصادية (مساحة الأراضي الزراعية / أهم المحاصيل/ أهم الحرف والصناعات)، الخصائص الاجتماعية (المدارس/الوحدات الصحية/حضانات)، مدى توفر خدمات المرافق وحالة كل منها (مياه شرب/صرف صحي/كهرباء/ غاز/ الطرق)، موقف التعديات على الطرق والأراضي، الخصائص البيئية (حالة الترع والمصارف/طريقة التخلص من المخلفات)، خدمات الجمعيات الأهلية.


حياة كريمة

تطوير الريف المصري

مبادرة حياة كريمة

المرحلة الثانية من حياة كريمة

اليوم السابع بلس

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