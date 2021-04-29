إنتاج 245 طن أسماك من بحيرة البردويل بسيناء فى ثالث أيام التشغيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان لها، أنه بلغ إنتاج بحيرة البردويل في ثالث أيام الصيد 245 طنا، وأن السمك من نوع الدنيس يمثل تقريبا معظم الإنتاج وأنواع أخرى منها الأسماك وهى الموسى والبوري والقاروص الكابوريا .

وافتتح رسميا موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل الإثنين الماضى .

وقال المهندس شكرى سالمان، مدير عام البحيرة، إن افتتاح موسم الصيد يأتى فى إطار احتفال محافظة شمال سيناء بأعياد تحرير سيناء، وأنه سبق انطلاق موسم الصيد السماح للصيادين بالدخول لمراسى لصيد بحيرة البردويل، لعمل الصيانة الازمة لمراكبهم، وتم العمل وفقا لضوابط تقررت لموسم الصيد وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020 حتى 30 يونيو 2021.

على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح أيضا بالعمل بالتصاريح الحالية للصيادين الخريجين حتى 30 يونيو 2021 .

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبى، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من اول ضوء حتى آخر ضوء .

وأشار مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إلى أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد، وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على منح فترة سماح للعمل بالتراخيص المنتهية فى 30 مارس 2021 للعمل بها لمدة 3 أشهر.