اليوم السابع
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خالد صلاح
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إغلاق أحد سلاسل المطاعم الشهيرة بالبحيرة لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا

الخميس، 29 أبريل 2021 04:29 ص
إغلاق أحد سلاسل المطاعم الشهيرة بالبحيرة لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة فريق المحافظات

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شنت الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بالبحيرة حملة مكثفة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال التجارية والمطاعم والمقاهي المخالفة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد سلاسل المطاعم الشهيرة في مدينة دمنهور، وذلك لعدم التزامه بالإجراءات الوقائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا والتزاحم الشديد بين الأهالى فى الخيمة الرمضانية التابعة للمطعم الشهير.

وقال عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة دمنهور، إن قرار الإغلاق تم تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وكذلك بعد تعدد الشكاوى فى هذا الشأن .

وأضاف أنه جارٍ تكثيف الحملات الرقابية على المقاهى والمطاعم المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والدخول فى الموجه الثالثة لهذا الوباء.

 


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دمنهور

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