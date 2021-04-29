إعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة ببلبيس فى الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد على الصناديلى رئيس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أن مصنع تدوير القمامة الكائن بعزبة ماهر، تسلمته إحدى الشركات رسى عليها المزاد طبقا للقانون 182 للمزايدات والمناقصات، تمهيدا لاعادة تشغيله مرة أخرى .

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المصنع من المقرر ان يعمل خلال فترة وجيزة ، حيث انه قام على راس لجنة لمعاينة موقع المصنع على الطبيعة للبدء فورا وطبقا لتعليمات المحافظ الدكتور الوزير ممدوح غراب برفع كافة بقايا التراكمات القديمة بالموقع لتسليمة للشركة، خاليا من كافة المعوقات للبدء فى التشغيل فورا .

وأشار إلى إعادة تشغيل المصنع يأتى فى إطار إتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المدينة والإستفادة من مخلفات القمامه وإعادة تدويرها مرة أخرى .

يذكر أن المصنع انشاء فى عام 2003 من قبل جهاز شئون البيئة على أرض أملاك دولة فى منطقة صحراوية بعيداً عن الكتلة السكنية توقف عن العمل توقف عن العمل منذ 6 سنوات ، وقامت المحافظة بسحب المشروع من الشركة المشغلة له بعد اتهامها بالتقاعس عن العمل، وأجرى مزاد علنى مؤخر و الذى فازت به شركة جديدة اخرى .