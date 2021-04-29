إحالة 24 موظفا بالبحيرة للتحقيق لانصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاى البارود حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 24 من العاملين بمركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب الصحة والمستشفى العام بإيتاى البارود والوحدة المحلية والصحية لقرية قليشان للتحقيق لترك العمل وبالتوقيع انصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادى النطرون، قد شنت حملات تفتيشية للانضباط الإدارى.

وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 112 من العاملين بالمركز الطبي ومكتب الصحة والإدارة الصحية للتحقيق للغياب وترك العمل.