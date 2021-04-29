اليوم السابع
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الخميس، 29 أبريل 2021 05:28 م
خالد صلاح
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إحالة 24 موظفا بالبحيرة للتحقيق لانصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية

الخميس، 29 أبريل 2021 04:48 م
إحالة 24 موظفا بالبحيرة للتحقيق لانصرافهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة- فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاى البارود حملات تفتيشية على المصالح الحكومية بالتنسيق مع قسم الرقابة والمتابعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 24 من العاملين بمركز رعاية الأمومة والطفولة ومكتب الصحة والمستشفى العام بإيتاى البارود والوحدة المحلية والصحية لقرية قليشان للتحقيق لترك العمل وبالتوقيع انصراف قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
 
يذكر أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة وادى النطرون، قد شنت حملات تفتيشية للانضباط الإدارى.
 
وأسفرت تلك الحملات الرقابية عن إحالة 112 من العاملين بالمركز الطبي ومكتب الصحة والإدارة الصحية للتحقيق للغياب وترك العمل.
 
 
 
 
 
 

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