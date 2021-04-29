"أين ولد سيدنا إبراهيم؟" سؤال يثير الجدل فى امتحان "رابعة ابتدائى" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن السؤال الخاص بمكان ميلاد سيدنا إبراهيم الوارد بامتحان الصف الرابع الابتدائى من المنهج المقرر، حيث ورد من الدرس الأول بالفصل الثانى من كتاب التربية الإسلامية، وأنه سؤال صحيح، وليس من المقرر إلغاءه.

جاء ذلك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تعليقا على السؤال الرابع من الجزء الثانى بامتحان التربية الاسلامية، الذى تضمن اختار الإجابة الصحيحة، وهو "ولد سيدنا إبراهيم فى قرية" وأعطى أربعة اختيارات تضمنت أسماء من قرى بالشرقية وهم "فدان ، الشوبك ، الزنكلون ، العصلوجي"، ومن المفترض الإجابة الصحيحة هى قرية فدان.

وكانت أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بالشرقية، بسبب السؤال لما تضمنه لأسماء قرى من المحافظة، وحير الأطفال فى اختيار الإجابة الصحيحة.