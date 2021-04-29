أقدم مسحراتية فى كفر الشيخ.. تجول قرى المحافظة فى شهر رمضان منذ 20 عاما

قالت أم سماح، أن عمرها 65 عاما و4 أشهر، ومنذ 20 سنة بدأت توقظ أهالي بيلا وعدد من القرى بالمحافظة للسحور، واشترت طبلة، وتبدأ عملها الليلى من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 فجراً ، وتعود لمنزلها لتناول سحورها.

وأضافت أم سماح، أنها تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أثناء طوافها في الأحياء والشوارع ، ويصاحبها الأطفال كلما وجدوها، ويطلبون منها أن تذكر أسمائهم، حتى الكبار ينتظرونها في البلكونات أو أمام منزلهم.

وأضافت أم سماح، أن لديها بنتين وولد ، ومصابه بالعديد من الأمراض، وأقربها اليوم كانت لدى الطبيب ونصحها بعدم الحركة لأنها مصابة بمرض بالكبد، إلا أنها رفضت وصممت على الخروج كعادتها لتوقظ أهالي بيلا لتناول السحور، وتتمنى ان تموت أثناء فعل الخير.