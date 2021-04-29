اليوم السابع
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أسماء مصطفى.. قاهرة التوحد تصبح بطلة رياضية فى كفر الشيخ.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 01:03 م
أسماء مصطفى.. قاهرة التوحد تصبح بطلة رياضية فى كفر الشيخ.. فيديو أسماء مصطفى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع الحياة التي تعيشها الطفلة أسماء مصطفى  قاهرة التوحد ،لتصبح بطلة كاراتيه وشيف المستقبل،تجيد إعداد العديد من الأطعمة والمأكولات والحلويات وهي ابنة الـ9 سنوات ، نموذجاً فريداً  من تحدى الظروف ، والارتقاء بالقضاء والقدر، والسعي نحو غد أفضل، و أسماء مصطفي ذات التسع سنوات لم تستسلم لاضطرابها، وبمساعدة أسرتها خرجت من بلورتها الزجاجية وانعزالها، لتقول للمجتمع ،نحن بالحب نستطيع.
 
 
عندما تواجدنا بمنزلها ،هرعت لإحضار العديد من الاطعمة من صنع أيديها ، إضافة لشهادات التقدير التي حصلت عليها لفوزها ببطولة الكراتيه ،والميدالية التي تعتز بها ، إضافة لكشكول كتبت فيه عدد من سور القرآن الكريم بدأتها بسورة البقرة ،وابهرت السامعين بجمال صوتها وطلاقتها في تلاوة آيات الذكر الحكيم والابتهالات ، إضافة للنصائح المتعددة لحماية الإنسان ومنع انتشار فيروس كورونا باللغة العربية والانجليزية.
 
اسماء-بالمطبخ-تعد-الاطعمة
اسماء بالمطبخ تعد الاطعمة
 
قالت أسماء مصطفى ، أنا كويسه وكل الناس بتشجعنى ، وأنا بطلة ،بحفظ القرآن ، وأتقن اللغة الانجليزية ، وماما وبابا يساعدوني، وأنا شاطرة في كل حاجة ،والحمد لله وأنصح الناس يغسلوا أيديهم بالماء والصابون و يلبسوا الكمامات ،حفاظا على صحتهم من كورونا.
 
اسماء-بطلة-الكراتيه
اسماء بطلة الكراتيه


قالت نجلاء إبراهيم نصر ، معلم أول لغة عربية، والدة أسماء مصطفى، ولدت طفلتها طبيعية لكن حتى عمر السنتين، لم تكن تبتسم لأحد ،لا تنتبه لأحد،ولم تنطق بحرف واحد ،وفي عمر الثلاث سنوات ازداد الأمر سوءا ، وازداد عصبيتها وصراخها ،وبكاء متواصل وعدم النوم ليلا،لم تتكلم حتى عمر الخامسة ،تمشي على أطراف أصابعها بحركاتها النمطية والتكرارية ،لا تنتبه لأي شئ ،لا تعرف أسمها ولا تعرف شيئا عن العالم من حولها ،لا تدرك الخطر،وتخاف من كل شئ،أشخاص ،طيور،حيوانات،مواصلات..كل شئ.

اسماء-تطهي-الاطعمة
اسماء تطهي الاطعمة


وأضافت والدة أسماء ، لـ" اليوم السابع" بعد مراجعة أكثر من طبيب أكد الجميع ،أنه أوتيزم، فبحثت عن معنى أوتيزم، بعدما وجدت حالة ابنتها تزداد سوءا مع أخذ الأدوية،ولكن أدركت فيما بعد أن هذه الأدوية هي فقط مهدئات،وأنه ليس علاج لحالتها،فبدأت رحلة الألف ميل عندما بحثت بالانترنت عن معنى أوتيزم،لتجد منشورات عدة ومقالات وكتب عن التوحد،فهرولت بين الصفحات تبحث عن العلاج،لتجد سطرين اضطراب  نمائي لا علاج دوائي له.

بسبوسه-من-عمل-وصناعة-اسماء-مصطفى
بسبوسه من عمل وصناعة اسماء مصطفى


وقالت  نجلاء نصر، أصيبت بحالة من الانكسار والضعف والاكتئاب والحزن اللامتناهي ، كانت تنظر لابنتها وتقول كيف تتواصل معها، وكيف تتفاهم معها ، وقلبها ينفطر عن نجلتها التي تعيش في عالم منعزلة عن العالم.

حلويات-من-صناعة-اسماء-مصطفى
حلويات من صناعة اسماء مصطفى

وأضافت والدة أسماء،أحيانا كنت أرسم بسمة علي وجه ابنتي المتجبس الذي لا يبتسم أبدا.كأنه بحر راكد الماء لا حركة فيه ولا حياة ولا أمواج، متسائلة هل ستظل ابنته تصرخ ليلا ونهار؟وهل ستظل لا تعلم من هي ومن نحن؟ هل ستظل لا تدرك المخاطر؟وستظل تخلع ملابسها وترميها، تساؤلات عدة تدور في خاطرها لا تجد لها إجابة.

رسم-وتلوين-اسماء-مصطفى
رسم وتلوين اسماء مصطفى

وقالت والدة أسماء ، وخلال تلك الرحلة الشاقة عبر أيام وشهور وسنوات  تمر ثقيلة ،بدأت تتنقل من مركز لآخر بحثا عن تطور لحالة ابنتها،فقابلت من بخل بعلمه عنها ، وثالث مد لهم يد العون ودعمهم وساعدهم، فتعلمت من أجل ابنتها،فدرست التخاطب وصعوبات التعلم ،وحضرت كورسات عن تنمية المهارات.،وحضرت ورش عمل عن التكامل الحسي، وبفضل من الله وتوفيقه أصبحت أخصائية ابنتها.

شهادة-لاسماء-مصطفى-بطلة-الكراتيه
شهادة لاسماء مصطفى بطلة الكراتيه

وأضافت نجلاء نصر، بفضل الله ، تبدلت حالة نجلتها وهي الآن بالصف الثالث الابتدائي متفوقة ومحبوبة من معلماتها وصديقاتها، ولاعبة كاراتيه، وحصلت على المركز الأول في بطولة براعم بالاتحاد المصري فرع كفر الشيخ، مقدمة الشكر لكل من ساعد نجلتها في تبدل حالتها.

صناعة-اسماء-مصطفى
صناعة اسماء مصطفى

وقالت والدة أسماء ، تبدلت حالة اسرتنا فبعد أن قاست خلال سنوات 7 من عدم التواصل مع نجلتها أصبحا أكثر تلاحما وتفاهماً وتعلمت نجلتها خلال مرافقتها لها في كل ما تقوم به من أعمال ، فتحولت تلك الطفلة الصغيرة خلال أقل من عامين لشيف يجيد طهي الأطعمة المتعددة، لتشارك نجلتها في مسابقة  الشيف الصغير تحت رعاية مجلة النجوم، وتفوز بتلك المسابقة.

صورة-لاسماء-مصطفى-(1)
اسماء مصطفى
 
وأضافت والدة أسماء ، منً الله على نجلتها بحفظ عدد من السور من كتاب الله ، و كرمتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مصطفي أبو العمايم، و أجادت نجلتها الإنشاد الديني تمدح رسولنا الكريم، وتعددت مواهب نجلتها التي تحدت إصابته بالتوحد ، فأجادت الرسم مبدعة في تنسيق الألوان بإحتراف .

وقال مصطفى يسر العزب ، معلم أول علوم ، والد أسماء مصطفى ، أن نجلته .استطاعت أن تحارب اضطرابها وتحاول، واحيانا نسقط ثم نقف ونبدأ من جديد ، فأسماء  بطلة قصتها، واستحقت عن جدارة لقب المبدعة الصغيرة قاهرة التوحد، فبالصبر والحب والتقبل نحن نستطيع ، وكأنها تقول نحن مختلفون مبدعون فتقبلونا وادعمونا كما نحن، مؤكدة أنها يريد أن تنتشر قصة نجلتها لهدف واحد ، ألا تيأس الأسر عندما يصاب أحد من أفراد أسرتهم بمرض ،فالمحاولات والارتتضاء بالقضاء والقدر، والمحاولات المستمرة وعدم اليأس تتبدل الأحوال، فإصابة نجلته عبر تلك السنوات كان دافعا منها ومنهم على تحدي المستحيل لتتحول للنقيض تماماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرض التوحد

ابطال تحدوى التوحد

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

ابطال الكاراتيه

الاتحاد المصرى

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