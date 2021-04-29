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أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف

الخميس، 29 أبريل 2021 04:27 م
أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية

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كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة، تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة.
 
وتطرح كميات الأسماك "طازجة ومجمدة ومملحة "رنجة وفسيخ" بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.
ويستعرض الإنفوجراف التالى، أسعار منتجات الأسماك والرنجة والفسيخ.
 
أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى المجمعات الاستهلاكية
أسعار الفسيخ والأسماك والرنجة فى المجمعات الاستهلاكية

 


أسعار الفسيخ

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التموين

اليوم السابع بلس

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