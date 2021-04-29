أخبار مصر.. الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن ك الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي ان جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع 6 حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن ك الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم، ومشددا علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا حرصاً علي سلامتهم.

وذكر المتحدث الرسمي ان جولة الرئيس تضمنت تفقد أعمال التطوير في منطقة محيط مطار القاهرة الدولي مرورا بشارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، امتدادا إلى حي مدينة نصر، والذي يشمل توسعة تلك المحاور لتصبح بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلاً عن إنشاء عدد من الكباري لتيسير الحركة المرورية، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة لتتكامل مع التطوير الكلي لشبكة الطرق بالمنطقة.

كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر، بما فيها كوبري الصاعقة وكوبري طريق النصر بجوار النادي الأهلي، والتي أنهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي وحققت الانسياب المروري المطلوب، وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الأخرى الجديدة في مناطق وأحياء شرق القاهرة.

بتوجيهات رئاسية.. طائرة نقل عسكرى محملة بالمساعدات الطبية تصل ليبيا

استمرارا للدعم المصرى للأشقاء فى دولة ليبيا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرى من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وتساهم المساعدات فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين، ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن تقديره للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، ومساندتها المستمرة للشعب الليبى.

ويأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

نقل 22 أسرة من مسار محور شينزو آبى بمدينة الأمل لوحدات المحروسة

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال تسكين الأهالى من مدينة الأمل بوحدات بديلة بمشروع المحروسة بمدينة السلام، والتى تقع عقاراتهم بمسار محور شينزو آبى بمدينة نصر، حيث تم تسكين عدد 22 أسرة، تحت إشراف العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة.

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة استكمال أعمال الإزالات اليوم، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.

ويتم تنفيذ محور الوفاء والأمل "شينزو آبي" المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا، وتم إزالة التعارضات بمسار المحور وتسليم السكان وحدات مفروشة بالكامل كما تم توفير وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالي بالإضافة الخطورة الصحية.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10 مساء فى أيام الإجازات

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا علي مستوى الجمهورية، بواقع 350 مركزا خلال أيام الإجازات من 9 صباحا وحتى الـ10 مساء، داعية جموع الموطنين إلي التسجيل للحصول على اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع الطعوم آمنة وفعالة ويظهر عن بعض ممن حصلوا عليها بعض الأعراض لكنها فى مجملها بسيطة وغير ضارة، وتابعت: فاعلية اللقاح تعنى تعرف الجسم على الفيروس الموجود باللقاح وحدوث أعراض تشبه أعراض الإصابة أحيانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، طالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.

ارتفاع بدرجة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37.. تعرف على حالة الطقس غدا 18رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة سيشهد نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 21، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 24 ، وشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27.

مصر تسترد قطعتين أثريتين من إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الخميس، أن سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا السفير هشام بدر، تسلم بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربينارى) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية.

يأتى تسليم القطعتين فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.

وأشارت وزارة الخارجية -فى بيان- إلى أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، والاخرى إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، وأنهما تعودان للعصر اليونانى الرومانى، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

القوى العاملة تعلن تحويل 11.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.. الأسماء

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 675 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، فى بيان،: إن المستحقات بلغت 727 ألفاً و 503 دولارات، أى ما يعادل 11 مليونا و385 ألفاً و430 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وزير الكهرباء: ندرس رفع قدرة خط الربط مع ليبيا حتى 3000 ميجا وات

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارٍ بحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا إلى ما يقرب من 2000 أو 3000 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أن خط الربط بين مصر وليبيا القائم حاليا بقدرة 240 ميجا وات.

وأوضح شاكر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى عمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت، ليتم من خلاله نقل الطاقة الكهربائية لليبيا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على توصيل التيار الكهربائى لطرابلس بأعلى مستوى من الجودة وخدمة مميزة.

وتابع شاكر، أن الوزارة حاليا بصدد اختيار استشارى عالمى لمشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص بقدرة 3 الآلف ميجا وات لمراجعة الشئون المالية والفنية للمشروع، لافتاً إلى أن الشريك القبرصى سلم الوزارة الكهرباء الدراسات الخاصة بالنواحى الفنية ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وقال الوزير، إن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا فى اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية فى أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.

بدء الإجازة الصيفية اليوم لطلاب النقل بعد انتهاء امتحانات شهر أبريل

بدأت اليوم الخميس الإجازة الصيفية لطلاب النقل من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى، عدا طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أداء طلاب سنوات النقل امتحانات شهر أبريل الجارى، والتى انتهت أمس الأربعاء 28 من نفس الشهر، حيث أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى الامتحانات المجمعة على مدار 3 أيام بدأت الإثنين 26 وانتهت الأربعاء، إضافة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، ومن المقرر أن يبدأ يستكمل طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

واختتم أمس طلاب صفوف النقل (الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي)، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع فى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا (الشعبة الأدبية).