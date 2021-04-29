أبو مازن: متمسكون بإجراء الانتخابات الفلسطينية فى مدينة القدس المحتلة

كتب : أحمد جمعة

أكد الرئيس الفلسطيني وصول رسالة من الجانب الإسرائيلي تفيد بعدم إمكانية الرد على طلب فلسطين الخاص بإجراء انتخابات في القدس بذريعة عدم وجود حكومة إسرائيلية كى تقرر ذلك، موضحا أن الكلام الإسرائيلي مرفوض تماما ولن نسمح بأن يمر علينا، مشيرا إلى أنها متمسك بإجراء داعية انتخابية في القدس لإجراء الانتخابات.

أوضح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، أن الجانب الإسرائيلي يرفض السماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، مضيفا إسرائيل نقلت رسالة لنا مفادها "نحن ناسف يا جيراننا الأعزاء أننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابًا على القدس والسبب ليس لدينا حكومة لتقرر".

وأشار أبو مازن إلى أن هناك اجماعا من الفصائل والقوى والمنظمات على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطنى، لافتا إلى الاجتماعات التي عقدت في القاهرة لإجراء الانتخابات بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن الدول الأوروبية عبرت عن دعمها لإجراء الانتخابات الفلسطينية.

وأكد أبو مازن في كلمة له، مساء اليوم، أن لقاءه مع الفصائل الفلسطينية من أجل أن تدارس ومناقشة أمرا في منتهى الأهمية وهو الانتخابات التشريعية التي أصدر مراسيم بشأنها لأن تكون في 22 من مايو المقبل، مشيرا إلى أن فلسطين مرت مؤخرا بأوقات عصيبة قبل موعد الانتخابات.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابه بالقول: "منذ فترة طويلة بدأنا نعمل من 2007 على استعادة الوحدة الضفة وغزة والقدس وبذلنا جهودا كثيرة ولكن مع الأسف لم نوفق إلى أن نصل لما يصبوا إليه شعبنا".