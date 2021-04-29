"آداب القاهرة" تعلن نتائج التماسات نتيجة الفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية ستعلن نتائج الالتماسات المقدمة من طلاب الكلية على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول، خلال الأسبوع المقبول واتاحتها للطلاب، مؤكدا أنه سيتم منح كل طالب حقه فى حالة وجود أحقية له بإضافة أى درجة .



وأشار الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بالتماس إلى الكلية طوال فترة فتح باب التقدم يتراوح بين 400 لـ 450 طالبا، موضحا أن هذا العدد محدود مقارنة بالأعوام الماضية وهذا يؤكد أن التصحيح تم بشكل واضح خاصة وأن الالتماسات تدور حول خطأ فى الرصد وعلى مستوى 3 مقررات دراسية .



وذكر عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن الكلية شكلت لجنة برئاسة الدكتور خالد ابو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعضوية 5 من أعضاء هيئة التدريس لتولى إعادة النظر فى التماسات الطلاب



واستطرد الدكتور شريف شاهين، أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال المحاضرات الأون لاين على منصة الجامعة التعليمية بلاك بورد وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال محاضرات الفصل الدراسى الثانى.