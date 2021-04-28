9 لجان فنية تواصل فحص 637 طلب تصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل اللجان الفنية الخاصة بالمعاينات الميدانية لأصحاب التصالح فى مخالفات البناء أعمالها نهاراً وليلاً وذلك بإجمالى 9 لجان على مستوى المحافظة موزعين على جميع المدن والمراكز.

وأكد اللواء اشرف عطية، محافظ أسوان، أنه وصل عدد الملفات المقبولة إلى 637 ملفا، فى حين تم فحص 1875 ملفا ومعاينة 778 ملفا من إجمالى 20 ألف طلب للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم اعتماد بعض قرارات التصالح فى مخالفات البناء تمهيداً لتسليمها للمواطنين الذين سددوا كافة المبالغ المستحقة وفقاً لتقدير لجنة البت فى مخالفات البناء وطبقاً للقانون على أن يتم استكمال باقى الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم.

وكلف "عطية"، رؤساء المراكز والمدن واللجان الفنية المختصة بضرورة التواصل المباشر مع طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال المعاينة ، وهو الذى يستلزم من المواطنين استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبانى والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى.

وأشار، إلى أنه جارى استكمال إعتماد المزيد من قرارات التصالح فى مخالفات البناء بباقى مراكز المحافظة فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وسداد كامل مبلغ التصالح، مع إستيفاء باقى الإجراءات القانونية للحصول على "نموذج 10" للتصالح.

وأوضح محافظ أسوان بأنه يتم تسليم المتقدمين بطلبات التصالح شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة لحين إنتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مضيفاً بأنه وفقاً للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بأدراج عواصم المحافظات والمدن الكبرى لبدء تطبيق الأشتراطات البنائية والتخطيطية ، وكذا منظومة التراخيص الجديدة والتى من ضمنها مدينة أسوان سيبدأ التطبيق التجريبى لهذه المنظومة بداية من أول مايو المقبل ولمدة شهرين على أن يتم أدراج باقى المدن من أول يوليو القادم حيث تستهدف المنظومة الجديدة تطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على كافة المبانى والمنشآت مع حظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الأستخدام السكنى.



