"30 سنة بيحلى بوق الناس".. شاهد عم محمد أقدم صانع كنافة بلدى بالقليوبية

القليوبية – إبراهيم سالم

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، مع "عم محمد"، أقدم صانع كنافة بلدي بقرية جمجرة التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، للتعرف منه على سر استمراره طوال هذه المدة فى صناعة حلويات رمضان، وسر إقبال الزبائن عليه، وكيفية سير يومه فى صناعة تلك الحلويات وبيعها للمواطنين، حيث يقبل عليه الكثير من المواطنين لشراء تلك الحلويات التى لا تكاد تخلو منها موائد رمضان بالمنازل، كما أن زبائنه يعرفونه بالاسم، ويأتون إليه حتى من كل مكان.

ويقول "عم محمد"، أقدم صانع قطايف وكنافة وسمبوسة والجلاش، بمدينة بنها بالقليوبية، أعمل فى مهنة الكنافة البلدى منذ 30 عامًا، مشيرًا إلى أن الأمانة وجودة المنتج هما سر استمراره حتى الآن وإقبال المواطنين عليه لشراء متطلبات الشهر الكريم من الحلويات، مؤكدًا أن الكنافة البلدى لها العديد من المميزات، منها أنها تكون طرية وطعمها أفضل.

وأكد "عم محمد"، أن عمله يبدأ من بعد السحور حيث يبدأ فى الإعداد للمعجنات حتى ينطلقوا فى انتاج القطايف بأشكالها والكنافة والسمبوسة، على أن يبدأ عمل تسويه الكنافة على الفرن البلدى منذ الساعة 7 صباحًا وحتى العاشرة مساءً، مشيرًا أنه يعمل فى صناعة الكنافة طوال العام، ففى شهر رمضان يقدم الكنافة للمواطنين، وبعد رمضان بيتم بيع الكنافة والقطايف للمحلات، مؤكدًا أن أسرته تساعده فى عمله وهم زوجته وأبنه.

عم محمد أقدم صانع كنافة بلدي بالقليوبية

عم محمد صانع كنافة بلدي بالقليوبية

عم محمد صانع كنافة بلدي بالقليوبية

الكنافة البلدى

الكنافة البلدى فى القليوبية

عم محمد أقدم صانع كنافة بلدي بالقليوبية