3 نصائح لمرضى كورونا بدون أعراض تسرع من التعافى.. أبرزها الغذاء الصحى

كتب - محمود جلال

يرتفع العدد اليومى لحالات فيروس كورونا وعدد الوفيات فى العالم بسبب الموجة الثالثة للفيروس، والأعراض الرئيسية التى يعانى منها المرضى هى السعال والحمى وضيق التنفس والإسهال والضعف، ومع ذلك وفقًا لعدد من الدراسات والأبحاث فإن هناك مرضى فيروس كورونا لا يعانون من أعراض على الرغم من إيجابية حالتهم.

وخلال التقريرالتالى نقدم بعض النصائح المفيدة لتسريع التعافى من كورونا بحسب موقع "only my health".

3 نصائح لتسريع التعافى من كورونا للمرضى بدون أعراض

حمية صحية : يلعب النظام الغذائي الصحي دورا رئيسيًا في بناء المناعة ومحاربة أعراض هذه العدوى، فمن المهم اتباع نظام غذائي غني بالعديد من الفواكه والخضروات الصحية، والتركيز على بعض العناصر الغذائية والمعادن بما فى ذلك الزنك وفيتامين د وفيتامين ج، وهذا يساعد في اكتساب القوة لمحاربة الفيروس، حتى إذا كنت بدون أعراض وتم اختبارك إيجابيًا، فإن اتباع نظام غذائي صحي سيساعدك على التعافى ودعم جهاز المناعه لديك.



نظام غذائي

نظافة اليد : يتم تضمين نظافة اليدين في السلوك المناسب للتعامل مع إصابات فيروس كورونا ويجب اتباعها بشكل صحيح، يعد غسل اليدين بانتظام أحد أهم الاحتياطات لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى أو لتجنب انتشارها إذا كنت بدون أعراض يجب اتخاذ تدابير نظافة اليدين بجدية خاصة قبل وبعد إزالة القفازات والكمامات، يجب تنظيف الأيدى المتسخة الظاهرة باستخدام الماء والصابون، ويجب استخدام المطهر الذى يحتوى على الكحول بشكل متكرر.

نظافة اليد تناول الكثير من السوائل : إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، من المهم أيضًا لجميع مرضى فيروس كورونا (بدون أعراض أو بأعراض) شرب الكثير من السوائل، يجب أن تزيد من استهلاكك اليومي من الماء وأن تتناول أيضًا سوائل أخرى مثل ماء جوز الهند، هذا سوف يساعد في التعافي من هذه العدوى.