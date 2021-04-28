وكيل صحة المنوفية: 8 آلاف و500 شخصا تلقو لقاح كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبي المتواجد بمراكز لقاح كورونا، بتطعيم ما يقرب من 8 الاف و 500 حالة من المستحقين، من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فى "مستشفي حميات منوف، المركز الصحي بشبين الكوم، المركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات"حتى اليوم .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حددت المديرية الأعداد التي تلقت اللقاح منذ إنطلاق الحملة، وحتى أمس الثلاثاء 8 آلاف 500حالة في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.

وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين علي لقاح كورونا، بـ "مستشفي حميات منوف، المركز الصحي بشبين الكوم، المركز الصحي بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بمركز السادات"، مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.