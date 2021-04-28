وزير خارجية إيران يصل سلطنة عمان فى زيارة رسمية تستغرق يومين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى سلطنة عمان اليوم، الأربعاء، فى زيارة رسمية تستغرق يومين، وكان فى استقباله نظيره العماني بدر البوسعيدي والسفير الإيراني لدى سلطنة عمان علي النجفي.

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فبالإضافة إلى لقاء وزير الخارجية العماني بدر بن حمود البوسعيدي، من المقرر أن يلتقي ظريف بمسؤولين عمانيين آخرين.

وتشكل المشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية محور محادثات وزير الخارجية مع المسؤولين العمانيين.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيبدأ الأربعاء زيارة رسمية إلى سلطنة عمان لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين مع المسؤولين العمانيين.