اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة ويؤكد: مصر نموذج عظيم لدولة المواطنة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:41 م
وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة ويؤكد: مصر نموذج عظيم لدولة المواطنة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بـ عيد القيامة، مؤكدًا أن مصر تعد أنموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 2 مايو المقبل، بعيد القيامة حيث أكدت على العديد من الإجراءات الاحترازية بداية من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، ويسبق العيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 25 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة في القدس المحتلة.


عيد القيامة

البابا تواضروس

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محمد مختار جمعة

اخبار الاوقاف

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