هنا مسجد التوبه بدمنهور.. بناه عمرو بن العاص فى طريقه لفتح الإسكندرية

البحيرة ناصر جودة

يعتبر مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالبحيرة من أشهر وأقدم المساجد فى مصر وثانى مسجد فى أفريقيا أقامه عمرو بن العاص عام 21 هجريًا مع بداية الفتح الإسلامى ليكون شاهدًا على العصر باختلاف مراحله ، ويقع مسجد التوبة وسط مدينة دمنهور بالقرب من محطة قطارات السكة الحديد لذلك فهو بمثابة المسجد الجامع لهذه المدينة ذات التاريخ الفرعونى العريق.

وقال الشيخ عطية جبريل إمام وخطيب مسجد التوبة أن هذا المسجد هو البوابة الرئيسية لدخول الإسلام إلى الاسكندرية وشمال إفريقيا ، مضيفا أنه خلال قيام الصحابة الجليل عمرو بن العاص بفتح مصر اقام مسجده الشهير فى القاهرة وفى طريقه إلى الاسكندرية لفتحها قام بانشاء معسكر لقيادته فى دمنهور وأنشئ مسجد التوبة ليكون شاهدا على أهم الاحداث التاريخية.

واوضح امام مسجد التوبه ان المسجد يتميز بطرازه المعمارى الرائع وزخارفه الاسلامية المختلفة ويضم "نجفة" أثرية تزن حوالى طن من النحاس الخالص بالإضافة إلى أعمدة من الرخام النادر كما يضم المسجد منبرًا إثريًا أهداه وجيه أباظة أول محافظ للبحيرة مختوم عليه شعار الجمهورية العربية المتحدة ، مشيرا الى ان المسجد تقام فيه أغلب الاحتفالات الدينية الرسمية قبل جائحة كورونا وانه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة هذا الوباء ، مضيفا أن مسجد التوبة تم ترميمه عدة مرات ويضم دارًا لتحفيظ القرآن الكريم وفصول طلابية بأجور رمزية بالإضافة إلى معهد لإعداد الدعاة.