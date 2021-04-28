هدوء فى تشاد بعد احتجاجات عنيفة عقب وفاة الرئيس ديبى

وكالات

ساد الهدوء عاصمة تشاد نجامينا، بعد يوم من مقتل خمسة على الأقل في اشتباكات بين الجيش ومحتجين، حيث انتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة بينما ظلت هناك إطارات محترقة في الشوارع، وقال أحد قادة الاحتجاجات ويدعى ديجري بارتير: "نريد منح أسر رفاقنا بعض الوقت لرثاء ذويهم. النضال مستمر". وقضى الصباح في زيارة المصابين بالمستشفيات، بحسب "وسائل إعلام أمريكية".

ودعت جماعات المجتمع المدني إلى المزيد من المظاهرات، وقالت الحكومة إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات أمس الثلاثاء، لكن إحدى جماعات المجتمع المدني ذكرت أن تسعة قتلى سقطوا فضلا عن عشرات المصابين.

وعلى الرغم من دعوة المعارضة وجماعات المجتمع المدني إلى استمرار التظاهر اليوم الأربعاء، فإن المحتجين في العاصمة لم يغادروا منازلهم على ما يبدو، على الأقل صباحا.

وقتل ديبي هذا الشهر بينما كان يتفقد القوات التي تقاتل المتمردين المناهضين لحكمه الذي استمر 30 عاما، ولقي حتفه بعد أسبوع من انتخابه لفترة جديدة.