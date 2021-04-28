كتبت أمل علام

أطلقت الشركة المنتجة لعقار "نوفالدول" اسم "دوليبران" على منتجها الذى يحتوى على مادة الباراسيتامول، وهو يحتوى على 1000 مجم من الباراسيتامول في حبة واحدة، وهو مسكن للألم، ويعالج الصداع، كما إنه يعالج الأعراض الشبيهة بأعراض الأنفلونزا أو الحُمى الناتجة عن العدوي، أو ارتفاع درجة الحرارة.



نوفالدول بقى دوليبران

يعتبر عقار "دوليبران" Doliprane، والموجود في مختلف دول العالم من المنتجات المطروحة بالسوق المصرى، والتي تحتوى على مادة البارسيتامول المسكنة للألم، والمتخصصة في علاج الصداع،ومسكن بعد العمليات الجراحية، وعلاج آلام الأسنان، كما إنه موجود في السوق المصرى، وتم طرح عقار "دوليبران" لأول مرة في مصر عام 2010، والذى كان يحمل اسم نوفالدول Novaldol.

يتميز دواء "دوليبران" بعبوة باللون الأصفر، وقد قامت الشركة المنتجة بتغيير اسم العلامة التجارية بشكل خاص للاستفادة من التراث العالمي للشركة في جميع أنحاء العالم، بنفس شكل العلبة، وبنفس السعر، والفعالية.

يمكن تناول عقار "دوليبران" للكبار من قرص إلى 4 أقراص في اليوم، ومُخصص للاستخدام لعلاج البالغين الذين تبلُغ أعمارهم 18 عامًا فأكبر، كما يستعمل في خفض الحرارة 4 مرات كحد أقصى في اليوم الواحد، ومن الاستخدامات لأعراض الشبيهة بأعراض الأنفلونزا أو الحُمى الناجمة عن العدوى تفاعل الحُمى المُصاحب للتطعيم حالات الصداع والصداع النصفي ألم الأسنان، ألم الأذن، ألم ,الدورة الشهرية، الألم الناجم عن الإصابات الرضحية، ألم العضلات، ألم المفاصل أو الألم الناجم عن التهاب المفاصل والعظام تسكين الألم بعد التدخل الجراحي