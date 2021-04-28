اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:25 ص
خالد صلاح
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نشر الجيش الكندى فى مقاطعة موبوءة لاحتواء تفشى كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:00 ص
نشر الجيش الكندى فى مقاطعة موبوءة لاحتواء تفشى كورونا الجيش الكندى - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو إن القوات المسلحة الكندية نشرت 60 من أفراد الخدمة للمساعدة في مراكز اختبار كوفيد-19 في مقاطعة نوفا سكوتشا الكندية.
وقال ترودو للصحفيين إن المقاطعة طلبت المساعدة لأن عدد حالات كوفيد-19 يرتفع بسرعة، خاصة في منطقة هاليفاكس.
يأتي ذلك بعد يوم من تأكيد الحكومة الفيدرالية أنها ستنشر أفرادا طبيين عسكريين لمساعدة نظام الرعاية الصحية المحاصر في مقاطعة أونتاريو.
ويقول ترودو إن القوات أجرت تقييمها لما تحتاجه أونتاريو على الأرض يوم الاثنين، وأنه سيتم تعبئة الأفراد العسكريين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن إرسال "رجال ونساء بالزي العسكري للمساعدة في أونتاريو خطوة جادة"، وأن أوتاوا اتخذت هذا الخيار "لأن الموقف يتطلب ذلك"، لافتا إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تواصلت أيضا مع ألبرتا بشأن الدعم الذي قد تحتاجه المقاطعة.


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