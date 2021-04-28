اليوم السابع
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مياه القناة: بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه المحسمة UF بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:22 ص
مياه القناة: بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه المحسمة UF بالإسماعيلية.. صور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء الشركة فى أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه المحسمةUF  بمدينة القصاصين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة مياه المحسمة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 5000 م3 / يوم بنظام الترشيح الفائقUF، حيث بدأت أعمال التشغيل بعد الانتهاء من عمل التجارب والأختبارات في إطار الاستعدادات لمواجهة فصل الصيف وخدمة المناطق التي تعاني من ضعف المياه وحتى حدود قرية السبع آبار شرقًا، والقطاع البحري بمنطقة المحسمة وخاصة منطقة المحسمة المحطة والكتلة السكنية شمالاً حتى حدود 36 الحربي .

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، انه تم إنشاء مغذي جديد للمحطة في إتجاه الجنوب وإحلال المغذي القديم بطول 300م .ط، وتم الربط على مغذي القطاع البحري ليتم ضخ 7000 م3/ يوم بدلاً من 2000 م3 / يوم وبزيادة قدرها 5000 م3 / يوم .

وفى سياق متصل قام فريق المتابعة الميدانية بالشركة بعمل استطلاعات رآى للمواطنين بالمناطق التى تخدمها المحطة الجديدة للتأكد من وصول المياه إلى جميع المناطق بالشكل بالضغوط المناسبة، حيث تم عمل استطلاع الرآى بجميع القرى الواقعة بالقطاع البحرى ومنها منشية مبارك والشيخة سالمة والفدائية والسلام 1،2 أبو حزين والبعلى وكساب والفدائية والسويدات، وأبدى المواطنين بتلك القرى رضاهم عن وصول المياة بجودة عالية وبضغوط مناسبة.

كما قام فريق المتابعة الميدانية بعمل استطلاعات رآى المواطنين بجميع القرى الواقعة بالقطاع القبلى ومنها شعيب والهوارى وأبوعليان والشيخ سليم والعوايصة والسويدات وصبيح وغيرها من القرى الأخرى التى تخدمها المحطة الجديدة حيث وصول المياه إلى كافة المناطق المخدومة.

محطة مياه المحسمةUF (1)

 رئيس شركة مياه القناة يتفقد المحطة

محطة مياه المحسمةUF (2)
لمحطة مياه المحسمة UF بالقصاصين الجديدة
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (1)
استطلاع رأى حول جودة المياه
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (2)
 
استطلاع رأى حول جودة المياه
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (3)
 
استطلاع رأى حول جودة المياه فى المساجد
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (4)
استطلاع رأى حول جودة المياه
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (5)
استطلاع رأى المواطنين حول جودة المياه
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (6)
 
 
استطلاع رأى حول جودة المياه (7)
 

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