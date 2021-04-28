اليوم السابع
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خالد صلاح
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موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات بقيمة 35 مليار روبل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:28 ص
موسكو تصدر سندات لأول مرة منذ 8 سنوات بقيمة 35 مليار روبل روسيا
أ ش أ

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أعلنت سلطات مدينة موسكو عن إصدارها سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 35 مليار روبل (نحو 467 مليون دولار)، مشيرة إلى أن الطلب على السندات زاد على العرض بأكثر من الضعفين.
 
وأشار نائب عمدة موسكو فلاديمير يفيموف ، إلى أن حجم الطلبات لشراء السندات بلغ 79.3 مليار روبل (نحو 1.06 مليار دولار).
 
وتم تحديد عوائد السندات عند 6.73%، ما يزيد على عائد سندات الاقتراض الفدرالي الروسية بنسبة 0.53%.
 
وهذا هو أول طرح للسندات من قبل سلطات موسكو منذ 8 أعوام، حيث قال نائب العمدة إن الموارد المالية التي ستجنيها المدينة بفضل إصدار السندات ستنفق على مشاريع البنية التحتية.
 
إضافة إلى ذلك، قررت سلطات موسكو إصدار "سندات خضراء" مدتها 7 سنوات، بقيمة 70 مليار روبل (أكثر من 930 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يبدأ طرحها في 27 مايو المقبل.

روسيا

روبل

سندات

اقتصاد

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