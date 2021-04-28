موسكو تحث طالبان على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكرى

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قال دبلوماسي روسي رفيع المستوى، إن موسكو تتفهم شكاوى "طالبان" ضد الولايات المتحدة بشأن تغيير توقيت سحب القوات من أفغانستان، لكنها تحثهم على ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري.

وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان ضمير كابولوف، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، "أتفهم شكاواهم ضد الجانب الأمريكي، فيما يتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاق الدوحة، ولكن في الوقت نفسه، لدي تعليمات من قيادتي لدعوة طالبان لضبط النفس، وإيجاد حلول مقبولة مع الأمريكيين، حتى يجدوا فيما بينهم نوعا من التسوية التي يجب أن ترضي طالبان في ظل جميع الظروف الحالية، عندما لا تنسحب الولايات المتحدة حتى الأول من مايو".

وأضاف، "أكدنا مرات عديدة أن الأولوية بالنسبة لنا هي إطلاق المصالحة الوطنية، فلا نريد أن تؤدي هذه الخلافات بين الولايات المتحدة وطالبان إلى تقويض هذه العملية التي تهمنا انطلاقا من مصالحنا القومية والجيوسياسية".

وبعد مفاوضات استمرت عدة سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة (طالبان)، في فبراير 2020، اتفاقا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان، ويمهد لمفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة.