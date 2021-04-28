من أقدم محل فسخانى فى قنا.. شاهد كيف تختار الفسيخ السليم وكيف تكتشف المغشوش

قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل أقدم محل لبيع الفسيح بشارع السهاريج في محافظة قنا للتعرف على أنواع الفسيخ وكيفية اختيار الفسيخ السليم من الفاسد.

قال أمين إبراهيم، بائع فسيخ، إن المحل متواجد في منطقة السهاريج في قنا منذ 50 عاما وهو أقدم محل فسخاني في قنا، حيث ورث الصنعة عن جده الذي أنشأ المحل.

وأوضح أمين إبراهيم، أن المحل يشهد إقبالا بالشراء في أوقات الأعياد مثل عيد الأضحى والفطر وأعياد الربيع وأعياد، لبيع جميع أنواع الأسماك المملحة.

وأشار أمين إبراهيم، الي الأنواع المطلوبة من الزبائن كلب البحر والبوري وأسماك البحر الأحمر واسماك أسوان، لافتا الاختيار السليم للأسماك أن تكون طازجة وذات قوام متماسك بعيدة عن اللون الأخضر أو اللون الذي يميل للعفن.