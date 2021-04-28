اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

من أقدم محل فسخانى فى قنا.. شاهد كيف تختار الفسيخ السليم وكيف تكتشف المغشوش

الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:00 م
من أقدم محل فسخانى فى قنا.. شاهد كيف تختار الفسيخ السليم وكيف تكتشف المغشوش
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم اليوم السابع بثا مباشر من داخل أقدم محل لبيع الفسيح بشارع السهاريج في محافظة قنا للتعرف على أنواع الفسيخ وكيفية اختيار الفسيخ السليم من الفاسد. 
 
قال أمين إبراهيم، بائع فسيخ، إن المحل متواجد في منطقة السهاريج في قنا منذ 50 عاما وهو أقدم محل فسخاني في قنا، حيث ورث الصنعة عن جده الذي أنشأ المحل. 
 
وأوضح أمين إبراهيم، أن المحل يشهد إقبالا بالشراء في أوقات الأعياد مثل عيد الأضحى والفطر وأعياد الربيع وأعياد، لبيع جميع أنواع الأسماك المملحة. 
 
وأشار أمين إبراهيم، الي الأنواع المطلوبة من الزبائن كلب البحر والبوري وأسماك البحر الأحمر واسماك أسوان، لافتا الاختيار السليم للأسماك أن تكون طازجة وذات قوام متماسك بعيدة عن اللون الأخضر أو اللون الذي يميل للعفن. 
 
الفسيخ
الفسيخ

أمين-إبراهيم-بائع-الفسيخ-بقنا
أمين-إبراهيم-بائع-الفسيخ-بقنا

علب-فسيخ-بمحل-قنا
علب-فسيخ-بمحل-قنا

فسيخ-فى-أقدم-محل-بقنا
فسيخ-فى-أقدم-محل-بقنا

فسيخ-قنا
فسيخ-قنا

مراسل-اليوم-السابع-مع-بائع-الفسيخ
مراسل-اليوم-السابع-مع-بائع-الفسيخ

أقدم-بائع-فسيخ-بقنا
أقدم-بائع-فسيخ-بقنا

الفسيخ-بمحل-قنا
الفسيخ-بمحل-قنا

الفسيخ-فى-قنا
الفسيخ-فى-قنا

صاحب-محل-فسيخ-بقنا
صاحب-محل-فسيخ-بقنا

علب-الفسيخ-بقنا
علب-الفسيخ-بقنا

 


شم النسيم

الفسيخ

فسخاني بقنا

اقدم فسخاني

بيع الفسيخ

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التموين" تطرح الأسماك المملحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادًا لشم النسيم.. سعر الرنجة يبدأ من 34 جنيهًا للكيلو.. والفسيخ بـ110 جنيهات.. وتوفير كميات كبيرة من المنتجات الطازجة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 ص

فسيخ من أسماك بحيرة ناصر.. "اليوم السابع" فى جولة بمحلات صناعة وبيع الفسيخ بأسواق أسوان.. اقتصاد كبير لأهالى المحافظة.. رمضان يضرب موسم شم النسيم.. والسياح الأجانب يزورون المحلات للمشاهدة والتذوق فقط .. فيديو

الأربعاء، 07 أبريل 2021 06:04 م

ولسة بتعافر وشقيانة.. أم عاطف شالت حمل بيتها ووقفت بجوار زوجها فى مرضه.. بائعة الفسيخ: نزلت السوق للإنفاق على أطفالى وأصبحت أشهر بائعة فسيخ فى المنيا.. وهانى رمزى اشترى من 6 جلاليب عندما كان طالبا

الخميس، 01 أبريل 2021 09:00 م

"صناعة الفسيخ" فى دمياط مهنة لها أسرار يتوارثها الأجيال.. المعلم خميس: البورى والطوبار والسهيلى أشهر الأسماك المطلوبة.. والصناعة موسمية يقبل عليها الناس فى الأعياد.. ويؤكد: الثلج عدو التمليح والرنجة 3 أنواع

الخميس، 25 مارس 2021 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة