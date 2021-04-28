منظومة الجمع السكنى بالإسماعيلية ترفع 2655 طن قمامة خلال أسبوع.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء مجدى عنانى، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، مجهودات القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية من نظافة وإنارة وتطوير وتجميل في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة وأعمال التطوير والتجميل، بعد اطلاق منظومة الجمع السكني استعدادا لتعميمها بجميع أنحاء المحافظة .

ونجح حي أول في رفع 330 طنا من القمامة خلال الأسبوع الماضي وإطلاق منظومة الجمع السكني، كما تم صيانة كشافات منطقة البهتيني وتركيب 4 كشافات وصيانة أعمدة الأنارة بطريق البلاجات بداية من قرية 25 يناير وحتى كوبري حفني وصيانة 14 كشافا بطريق الإرسال .

وفى حي ثانٍ الإسماعيلية تم رفع 925 طن قمامة خلال أسبوع وإطلاق منظومة الجمع السكني بشارع المستشفى، كما قام قطاع الكهرباء برفع كفاءة الإنارة العامة داخل المقابر وشارع المخبز الآلي بمنطقة حي السلام والشهداء .

وفي حي ثالث تم رفع 860 طن قمامة وإطلاق منظومة الجمع السكني في منطقة "الحرفي" في تجربتها الأولى، كما قام قطاع الكهرباء بالحي بصيانة 40 عامودا بمنطقة محيط المستشفى العام وشارع صبري مبدي وإحلال وتجديد أعمدة الكهرباء بشارع أبو الهول وزراعة 20 عامودا في أماكن متفرقة بنطاق الحي .

أما فى مركز ومدينة الإسماعيلية تم تكثيف حملات الإنارة والنظافة بنطاق القرى التابعة له، وتضمنت رفع 60 طنا من قرية الفردان، كما تمت أعمال صيانة وإنارة 35 كشاف صوديوم وتركيب 75 لمبة.

وفي قرية الحجاز تم رفع 180 طنا، وصيانة وإصلاح 50 كشاف صوديوم وتدعيم أسلاك أعمدة الإنارة بنطاق القرية وتوابعها، وفي قرية نفيشة تم رفع حوالي 300 طن وصيانة وإنارة أعمدة الإنارة العامة بمنطقة مساكن عبدون وتم صيانة 30 عامود وتركيب 10 كشافات صوديوم وكشافين ليد فى مطلع كوبري نفيشة.





جمع القمامة السكنى بالإسماعيلية

جمع القمامة بالمنازل

جمع القمامة السكنى بالإسماعيلية

جمع القمامة بالإسماعيلية

جمع القمامة

زرع أعمدة إنارة

شوارع الإسماعيلية