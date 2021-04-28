مقتل 60 عنصرا من "طالبان" إثر اشتباكات مع الأمن الأفغانى بعدة ولايات منذ أمس

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 60 عنصرًا من حركة "طالبان"، وإصابة 49 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، باشتباكات مع قوات الأمن في عدة ولايات.

وقالت الدفاع الأفغانية في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل 60 من مقاتلي طالبان وأصيب 49 آخرون في اشتباكات مع قوات الأمن"، بحسب ما أفادت وكالة "خاما برس".

وأضاف البيان "قُتل وجُرح عناصر طالبان في ولايات كونار وجزنة وهرات وجور وفرياب وتخار".

وفي سياق متصل، تصدت قوات الأمن والجيش الأفغانية، اليوم الأربعاء، لهجوم لحركة "طالبان" على نقطة أمنية بولاية لوجار وسط البلاد، وخلال تلك المواجهة قُتل 8 من عناصر الحركة و3 من أفراد الجيش.

وتعاني أفغانستان من أعمال عنف ومواجهات دامية متكررة بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"؛ رغم انخراط الطرفين في محادثات سلام من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.