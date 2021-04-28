اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل طفل وإصابة 20 على الأقل فى انفجارين متزامنين بريف حلب السورى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:00 م
مقتل طفل وإصابة 20 على الأقل فى انفجارين متزامنين بريف حلب السورى انفجار - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قتل طفل وأصيب 14 شخصا جراء انفجارين متزامنين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا،ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في المدينة تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في المكان ذاته، وهو ما أدى إلى مقتل الطفل وإصابة 14 مدنيا بجروح.

وأضافت الوكالة عن المصادر أن الانفجارين تسببا أيضا بإصابة عدد من أفراد تلك الفصائل، ووقوع أضرار مادية.

وكانت صفحة "الدفاع المدني السوري" قالت إن 20 شخصا جرحوا إضافة إلى مقتل الطفل، وأوضحت أن ذلك نجم عن انفجارين "متتابعين مجهولي السبب بسيارة ودراجة نارية وسط مدينة جرابلس".

وأشارت إلى أن فرقها "أسعفت المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين".

 


انفجار

حلب

جرابلس

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة