مقتل طفل وإصابة 20 على الأقل فى انفجارين متزامنين بريف حلب السورى

وكالات

قتل طفل وأصيب 14 شخصا جراء انفجارين متزامنين في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي في سوريا،ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت في المدينة تزامنا مع انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة في المكان ذاته، وهو ما أدى إلى مقتل الطفل وإصابة 14 مدنيا بجروح.

وأضافت الوكالة عن المصادر أن الانفجارين تسببا أيضا بإصابة عدد من أفراد تلك الفصائل، ووقوع أضرار مادية.

وكانت صفحة "الدفاع المدني السوري" قالت إن 20 شخصا جرحوا إضافة إلى مقتل الطفل، وأوضحت أن ذلك نجم عن انفجارين "متتابعين مجهولي السبب بسيارة ودراجة نارية وسط مدينة جرابلس".

وأشارت إلى أن فرقها "أسعفت المصابين إلى مشفى المدينة، وأمنت المكان لحماية المدنيين".